Chivu Inter il tecnico sereno dopo il 4-1 alla Cremonese Il Corriere dello Sport analizza il post partita
Inter News 24 Chivu Inter, Corriere dello Sport analizza il momento nerazzurro: cinque vittorie consecutive e una squadra in piena crescita. Il Corriere dello Sport celebra la nuova Inter di Cristian Chivu, protagonista di un periodo d'oro con cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Dopo il 4-1 rifilato alla Cremonese, il tecnico romeno si gode una sosta "diversa", con un punto in più rispetto alla scorsa stagione e un gruppo in piena fiducia. «Siamo stati dominanti, aggressivi e ordinati – ha dichiarato Chivu nel post partita –. Abbiamo creato tanto, i gol sono nati dai nostri movimenti in pressione, su cui lavoriamo molto in allenamento.
