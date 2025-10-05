Chivu Inter il tecnico nerazzurro ora se la gode | il focus della Gazzetta dello Sport

Inter News 24 Chivu Inter, la Gazzetta dello Sport racconta la serenità del tecnico dopo il 4-1 alla Cremonese: cinque vittorie di fila e un’Inter in crescita. La Gazzetta dello Sport fotografa un momento di pura fiducia in casa Inter. Dopo il 4-1 rifilato alla Cremonese, la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, Cristian Chivu si gode la vetta temporanea della classifica e l’evoluzione della sua squadra. «Non solo io non maledico la sosta, ma me la godo pure: ogni tanto il riposo serve eccome. Sono contento che i miei vadano in nazionale, è un orgoglio per tutti». L’analisi della rosea evidenzia come il tecnico romeno abbia saputo costruire un gruppo solido, energico e in continua crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

