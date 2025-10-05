Chivu Inter il tecnico nerazzurro ora se la gode | il focus della Gazzetta dello Sport

Internews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, la Gazzetta dello Sport racconta la serenità del tecnico dopo il 4-1 alla Cremonese: cinque vittorie di fila e un’Inter in crescita. La Gazzetta dello Sport fotografa un momento di pura fiducia in casa Inter. Dopo il 4-1 rifilato alla Cremonese, la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, Cristian Chivu si gode la vetta temporanea della classifica e l’evoluzione della sua squadra. «Non solo io non maledico la sosta, ma me la godo pure: ogni tanto il riposo serve eccome. Sono contento che i miei vadano in nazionale, è un orgoglio per tutti». L’analisi della rosea evidenzia come il tecnico romeno abbia saputo costruire un gruppo solido, energico e in continua crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter il tecnico nerazzurro ora se la gode il focus della gazzetta dello sport

© Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico nerazzurro ora se la gode: il focus della Gazzetta dello Sport

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

chivu inter tecnico nerazzurroChivu Inter, contro la Cremonese è iniziato un nuovo corso nerazzurro: il punto della Gazzetta dello Sport - Chivu Inter, nella sfida di Serie A contro la Cremonese è iniziato un nuovo corso nerazzurro: il punto della Gazzetta dello Sport La netta vittoria per 4- Scrive calcionews24.com

chivu inter tecnico nerazzurroChivu è già nella storia dell’Inter: la statistica che consacra il tecnico nerazzurro - L'Inter di Cristian Chivu continua a crescere partita dopo partita: il tecnico nerazzurro è già nella storia del club. Secondo spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Tecnico Nerazzurro