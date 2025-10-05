Chivu Inter contro la Cremonese inizia un nuovo corso | l’analisi della Gazzetta dello Sport

Inter News 24 Chivu Inter, i principi della nuova Inter nel 4-1 alla Cremonese: Barella protagonista come play, Bonny travolgente convincono la GdS. Nell’ analisi post-partita del 4-1 contro la Cremonese, la Gazzetta dello Sport individua nella prestazione dell’ Inter i segnali più chiari del nuovo corso tecnico targato Cristian Chivu. Il quotidiano parla di «nuova direzione» e spiega come la squadra abbia mostrato con evidenza i principi del suo allenatore: «(Ri)aggressione e verticalità, l’opposto del palleggio, spesso all’indietro o in orizzontale, dell’era precedente». Nel primo tempo, i nerazzurri hanno “morsicato” la Cremonese sin dal fischio d’inizio, con una pressione alta e un ritmo costante. 🔗 Leggi su Internews24.com

