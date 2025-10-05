Chivu in conferenza | Ho visto qualità passione e divertimento Felice per Bonny Mi godo la sosta
L’Inter di Cristian Chivu continua a correre. Dopo il convincente 4-1 rifilato alla Cremonese, i nerazzurri hanno confermato solidità, intensità e spirito di squadra. Una prestazione che fotografa bene l’identità che il tecnico rumeno sta plasmando: un’Inter aggressiva, concentrata e sempre più consapevole della propria forza. In conferenza stampa, Chivu ha analizzato la gara con la lucidità di chi sa che il percorso è lungo, ma le basi sono solide: “Mi è piaciuto l’approccio e la voglia di fare le pressioni giuste. Ho visto qualità, passione e divertimento. Abbiamo trattato la partita con rispetto, senza sottovalutare l’avversario”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
