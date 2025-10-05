Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati | il prete non aveva trascritto l' atto
Fedi al dito e applausi scroscianti dei presenti. Si sono sposati davanti a Dio senza fare i conti con la burocrazia. Per lo Stato italiano quel matrimonio non è mai esistito. Il motivo? Il prete non ha mai trascritto l'atto relativo alle nozze nei registri civili. I coniugi lo hanno capito dopo. 🔗 Leggi su Today.it
Chiedono il divorzio, ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete aveva dimenticato la trascrizione. Lei fa causa ma la Cassazione le dà torto
