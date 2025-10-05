Chiedono il divorzio ma scoprono di non essere mai stati sposati | il prete aveva dimenticato la trascrizione Lei fa causa ma la Cassazione le dà torto

Matrimonio fantasma a Messina. Una coppia siciliana, a pochi mesi dalle nozze religiose celebrate nel 2009, si è trovata nell’impossibilità di procedere con la separazione legale a causa di un errore amministrativo: il parroco non aveva trasmesso l’atto matrimoniale per la registrazione civile. La donna, che aveva contratto finanziamenti per oltre 66mila euro per la cerimonia e l’allestimento della casa, ha chiesto un risarcimento per i danni subiti, ma la storia, approdata fino alla Corte di Cassazione si è ora conclusa con un nulla di fatto. Il matrimonio era stato celebrato nel marzo 2009 in una parrocchia siciliana. 🔗 Leggi su Open.online