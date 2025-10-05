Chicago tensioni per raid contro immigrazione illegale | Trump invia 300 militari della Guardia Nazionale

Ora anche Chicago. Donald Trump torna ad attivare i militari della Guardia Nazionale, come accaduto già in diverse città degli Stati Uniti, da Los Angeles a Washington e Portland, nonostante la legge federale generalmente vieti l'uso dell'esercito per l'applicazione della legge interna. Il tutto "per proteggere gli ufficiali e le proprietà federali". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

chicago tensioni raid controTrump, scontro sulla Guardia Nazionale: truppe a Chicago contro la volontà del governatore dell’Illinois, stop della giudice a Portland - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha autorizzato l'attivazione di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, contro la volontà del governatore dell'Illinois, J. Lo riporta tg.la7.it

chicago tensioni raid controChicago, Donald Trump invia 300 membri della Guardia nazionale - Lo ha confermato la Casa Bianca, in una fase piuttosto tesa durante la quale è salita la tensione in città e nella sua periferia per i raid degli agenti federali contro gli immigrati illegali. Come scrive msn.com

