Chiara Cavaliere della Repubblica Una vita dedicata ai piccoli malati | Non avrei potuto non farlo
Quello slogan, "Si può fare!", ripetuto come un mantra, e anche i genitori dei bambini affetti da Sma1, forma più severa di atrofia muscolare spinale, possono essere aiutati nella gestione quotidiana dei loro figli. Il decennale lavoro svolto da Chiara Mastella, fisioterapista del gruppo ospedaliero milanese Policlinico-Cà Granda, fondatrice, insieme a Gian Franco Baldinotti, del servizio Sapre per il sostegno ai genitori di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie neurologiche e metaboliche, ha ricevuto ora un duplice riconoscimento: prima il Cavalierato della Repubblica, poi la benemerenza civica del Comune di San Donato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: chiara - cavaliere
Ormai dovrebbe essere chiara a tutti la mia passione per Carla Maria Russo. Ne “Il cavaliere del giglio” racconta la storia di Farinata Degli Uberti, un personaggio grandioso spesso non troppo conosciuto. Come sempre la ricostruzione storica è magnifica. #lib - facebook.com Vai su Facebook
Chiara, Cavaliere della Repubblica. Una vita dedicata ai piccoli malati: "Non avrei potuto non farlo..." - Lei, fisioterapista, figlia del grande Gianni, si occupadi insegnare ai genitori ad aiutare i figli con la Sma1 "Anche se non è possibile arrivare a guarigione, si può migliorare la qualità della vita ... Da ilgiorno.it