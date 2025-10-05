Quello slogan, "Si può fare!", ripetuto come un mantra, e anche i genitori dei bambini affetti da Sma1, forma più severa di atrofia muscolare spinale, possono essere aiutati nella gestione quotidiana dei loro figli. Il decennale lavoro svolto da Chiara Mastella, fisioterapista del gruppo ospedaliero milanese Policlinico-Cà Granda, fondatrice, insieme a Gian Franco Baldinotti, del servizio Sapre per il sostegno ai genitori di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie neurologiche e metaboliche, ha ricevuto ora un duplice riconoscimento: prima il Cavalierato della Repubblica, poi la benemerenza civica del Comune di San Donato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiara, Cavaliere della Repubblica. Una vita dedicata ai piccoli malati: "Non avrei potuto non farlo..."