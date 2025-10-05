Chiara Cavaliere della Repubblica Una vita dedicata ai piccoli malati | Non avrei potuto non farlo

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello slogan, "Si può fare!", ripetuto come un mantra, e anche i genitori dei bambini affetti da Sma1, forma più severa di atrofia muscolare spinale, possono essere aiutati nella gestione quotidiana dei loro figli. Il decennale lavoro svolto da Chiara Mastella, fisioterapista del gruppo ospedaliero milanese Policlinico-Cà Granda, fondatrice, insieme a Gian Franco Baldinotti, del servizio Sapre per il sostegno ai genitori di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie neurologiche e metaboliche, ha ricevuto ora un duplice riconoscimento: prima il Cavalierato della Repubblica, poi la benemerenza civica del Comune di San Donato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

chiara cavaliere della repubblica una vita dedicata ai piccoli malati non avrei potuto non farlo

© Ilgiorno.it - Chiara, Cavaliere della Repubblica. Una vita dedicata ai piccoli malati: "Non avrei potuto non farlo..."

In questa notizia si parla di: chiara - cavaliere

chiara cavaliere repubblica vitaChiara, Cavaliere della Repubblica. Una vita dedicata ai piccoli malati: "Non avrei potuto non farlo..." - Lei, fisioterapista, figlia del grande Gianni, si occupadi insegnare ai genitori ad aiutare i figli con la Sma1 "Anche se non è possibile arrivare a guarigione, si può migliorare la qualità della vita ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Cavaliere Repubblica Vita