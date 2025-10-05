Patrizia Fachini (madre delle prime tre figlie dell’attore) e Lucrezia Lante Della Rovere, sono le ex di Luca Barbareschi, attualmente sposato con Elena Monorchio dal 2015. Oggi l’attore sarà ospite di Domenica In, talk condotto da Mara Venier con Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. La prima moglie di Barbareschi è Patrizia Fachini. La donna è la sorella di Elena Fachini, moglie di Teo Teocoli ed è un’attrice nota per il film Romance del 1986. Negli anni Ottanta sono arrivate le nozze: dalla loro unione sono arrivate le figlie Eleonora (1984), seguita l’anno successivo da Beatrice e da Angelica nel 1993. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex importanti (e famose) di Luca Barbareschi