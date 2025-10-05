Chi gode dello shutdown? Le criptovalute Il bitcoin batte un nuovo record e supera quota 125mila

Il bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando la soglia dei 125.000 dollari, mentre negli Stati Uniti continua la paralisi di bilancio a causa dello shutdown. La criptovaluta ha raggiunto i 125.689 dollari, battendo il suo precedente record di agosto di circa 124.500 dollari. Ad aiutare il settore, oltre alla paralisi dell’attività federali, anche la debolezza del dollaro. Al momento la criptovaluta dopo il picco sopra 125.000 scambia a 124.606 dollari, in rialzo dell’1,92%. Il rialzo dell’oro. Il 2 ottobre il materiale prezioso, bene rifugio, ha toccato quota 3.923,30 dollari per oncia, determinando un nuovo massimo storico. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gode - shutdown

Inizia lo «shutdown» dopo lo stallo sul bilancio. E Trump minaccia licenziamenti di massa. - X Vai su X

Chi gode dello shutdown? Le criptovalute. Il bitcoin batte un nuovo record e supera quota 125mila - 606 dollari, in rialzo dell'1,92% L'articolo Chi gode dello shutdown? Si legge su msn.com

Poche ore allo SHUTDOWN USA: Bitcoin e crypto TEMONO la chiusura. Cosa DEVI SAPERE - A fini statistici vale la pena di ricordare che il più lungo degli shutdown si è avuto durante la precedente presidenza Trump. Lo riporta criptovaluta.it