chi evoca il fascismo ora insulta i veri antifascisti

di Giuseppe Benedetto* Alcune riflessioni su queste ore pazze che si stanno vivendo in Italia. Sembra quasi che ci vogliamo far del male da soli. Manifestazioni a mezzanotte, scioperi generali improvvisi, devastazione di stazioni e mezzi di trasporto, mi chiedo perché e per cosa. Sgombriamo subito il campo da quella che mi pare una polemica di infimo livello. Alla domanda se si può scioperare, la risposta deve essere semplice: Sì! Il diritto di sciopero è costituzionalmente garantito e, per un liberale, sacro. L'equivoco, in buona o malafede, è un altro, ovvero non distinguere fra diritto di sciopero e modalità dello sciopero.

