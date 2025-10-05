Chi era Ilse Koch la strega di Buchenwald | il suo sadismo nazista ha ispirato Ed Gein?

In queste ore è già tra i più visti su Netflix il terzo capitolo di Monsters, la serie antologica di Ryan Murphy, dedicato al famigerato Ed Gein. L’uomo, responsabile di una serie di delitti efferati nel Winsconsin degli anni ’50, era solito creare manufatti di pelle umana prelevata dalla vittime. Una caratteristica che, oltre ad aver ispirato Leatherface, sembra essere di diretta derivazione storica. Lo show suggerisce infatti che Gein abbia iniziato a interessarsi a questa pratica abominevole leggendo dei fumetti violentissimi dedicati a Ilse Koch, una delle criminali naziste più atroci della storia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

