La fidanzata di Alessandro Michielietto è Maddalena Bertoldi, che condivide con il compagno la passione per il volley, giocando come centrale. Chi è la fidanzata del campione Alessandro Michieletto. L’azzurro campione del mondo sarà tra gli ospiti del pomeriggio di Verissimo, in onda a partire dalle 16 su Canale 5. Lo schiacciatore è nato a Desenzano il 5 dicembre 2001 ed è considerato uno dei talenti più brillanti del volley mondiale. Dal 2020 fa parte dell’I tas Trentino. Figlio dell’ex pallavolista Riccardo Michieletto e di un’ex cestista, ha portato avanti la tradizione familiare sportiva insieme alle sorelle, Francesca ed Annalisa entrambe pallavoliste. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Maddalena Bertoldi, la pallavolista e fidanzata di Alessandro Michieletto