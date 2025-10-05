Chi è l’unico figlio di Richard Gere Homer James Jigme Gere bellissimo e cosa fa nella vita
Richard Gere è convolato a nozze per ben tre volte, nel nel 1991 ha sposato Cindy Crawford, i due sono apparsi spesso insieme in pubblico e sembravano amarsi molto: la storia è finita dopo 4 anni. Nel 2002, Richard Gere si è unito a Carey Lowell, da cui ha divorziato nel 2013, da questa unione è nato il figlio Homer, che oggi ha 25 anni. Bellissimo e con un fascino irresistibile ereditato dal papà, Homer James Jigme Gere, nato il 6 febbraio 2000, è il figlio dell’attore americano Richard Gere e della sua seconda moglie, Carey Lowell. La vita di Homer James Jigme Gere è stata influenzata profondamente dalla carriera e dalle scelte personali di suo padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
