Chi è Luigi Punzo il fidanzato di Samira Lui valletta de La ruota della fortuna?

Luigi Punzo è il fidanzato di Samira Lui, la valletta della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, il game show di successo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La loro è una storia d’amore che dura ormai da diversi anni e che ha accompagnato l’ascesa televisiva e professionale della showgirl. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Samira? Luigi ha ventisei anni ed è originario di Napoli. Ha intrapreso una carriera nel mondo della moda, dove lavora come modello, e inoltre, si occupa di “luxury concierge”, settore che comprende dall’organizzazione di eventi all’accoglienza di lusso, tra cui in alberghi, resort fino a contesti esclusivi. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
