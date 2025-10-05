Chi è Luigi Punzo il fidanzato di Samira Lui valletta de La ruota della fortuna?

Nonsolo.tv | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Punzo è il fidanzato di Samira Lui, la valletta della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, il game show di successo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La loro è una storia d’amore che dura ormai da diversi anni e che ha accompagnato l’ascesa televisiva e professionale della showgirl. Ma chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Samira? Luigi ha ventisei anni ed è originario di Napoli. Ha intrapreso una carriera nel mondo della moda, dove lavora come modello, e inoltre, si occupa di “luxury concierge”, settore che comprende dall’organizzazione di eventi all’accoglienza di lusso, tra cui in alberghi, resort fino a contesti esclusivi. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

chi 232 luigi punzo il fidanzato di samira lui valletta de la ruota della fortuna

© Nonsolo.tv - Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui, valletta de La ruota della fortuna?

In questa notizia si parla di: luigi - punzo

Chi è Samira Lui della Ruota della Fortuna: da Miss Italia al fidanzato Luigi Punzo

Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui

Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui è un concierge di lusso e modello

232 luigi punzo fidanzatoMatrimonio? Samira Lui risponde una volta per tutte ai gossip sul fidanzato Luigi - L’altra critica ricorrente, poi, &#232; che sia riuscita a far carriera grazie alle “ amicizie ” del suo fidanzato Luigi Punzo. Segnala rds.it

232 luigi punzo fidanzatoSamira Lui: “Il mio fidanzato Luigi Punzo? Sogno dei figli con lui”/ “Ruota della fortuna? Dietro le quinte…” - Samira Lui, dal successo a La Ruota della Fortuna all'amore per il fidanzato Luigi Punzo: "Sogno una famiglia con lui, un giorno" ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 232 Luigi Punzo Fidanzato