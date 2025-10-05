Chi è l’ex marito di Corinne Clery padre dell’unico figlio Alexandre | Ero minorenne uno scandolo

Corinne Clery è convolata a nozze la prima volta all’età di 17 anni con il primo marito Hubert Wayaffe, un uomo molto famoso e più grande di lei. La storia con Hubert andava avanti in segreto, grazie alla scusa di Corinne Clery di andare a dormire dalla nonna, proprio per vedere il suo fidanzato. La fine della loro storia è stata causata dalla malattia di colera e salmonellosi del figlio Alexandre, a soli 11 mesi: “Mio figlio ha avuto una brutta malattia e stava per morire, mi sono trovata a dover scegliere tra i miei due uomini. E ho scelto mio figlio.” “Ero una ragazzina, avevo 17 anni. A 18 è nato mio figlio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

