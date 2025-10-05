Chi è l’ex fidanzata di Andreas Muller Maria Elena Gasparini

Nel passato di Andreas Muller c’è l’ex fidanzata Maria Elena Gasparini, alla quale è stato legato per sette anni, per poi intraprendere la relazione con Veronica Peparini. Oggi il ballerino e Veronica Peparini saranno a Verissimo, in onda dalle 16 su Canale 5 per raccontare le loro nozze celebratesi lo scorso 29 settembre. Muller ha avuto una relazione con Maria Elena Gasparini quando era impegnato nella scuola di Amici. La ragazza ha condiviso con Andreas la passione per la danza essendo anch’essa una ballerina. Il suo percorso nel mondo inizia a 6 anni: il debutto da professionista è a 17 anni quando entra nella LineOut Dance Company, grazie alla quale si esibisce in prestigiosi palchi a New York, in Francia ed in giro per l ‘Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

