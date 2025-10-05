Chi è il dirigente di Hamas al tavolo dei negoziati di pace per Gaza | Khalil al Hayya
Al tavolo della pace il dirigente scampato all’attacco in Qatar. La delegazione del movimento islamista palestinese Hamas, attesa in Egitto per i negoziati diretti sulla prima fase del piano del presidente Usa Donald Trump, sarà guidata da Khalil al Hayya, il dirigente dell’organizzazione preso di mira circa un mese fa dall'attacco israeliano lanciato a Doha, in Qatar. Secondo l’emittente saudita "Asharq", i colloqui inizieranno dalla questione relativa alla creazione delle condizioni affinché gli ostaggi israeliani possano essere rilasciati entro pochi giorni. In una foto tratta dai social, il leader di Hamas, Ismail Haniyeh (ucciso a Teheran l'anno scorso), guida gli altri leader del gruppo terroristico in preghiera mentre in TV viene trasmesso il filmato dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dirigente - hamas
