Chi è Elena Monorchio la moglie di Luca Barbareschi | La donna più importante della mia vita

La moglie di Luca Barbareschi è Elena Monorchio alla quale si è unito in matrimonio nel 2015: dalla loro unione sono arrivati i figli Francesco e Saverio. L’attore sarà oggi tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nella vita dell’artista dopo l’ex moglie Patrizia Fachini e Lucrezia Lante Della Rovere è arrivata una terza donna, Elena Monorchio. Nata nel 1977 è la figlia?È la figlia di Andrea Monorchio, ex Ragioniere Generale dello Stato. Ha lavorato come dirigente del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è stata anche Chief Financial Officer (CFO) del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Elena Monorchio, la moglie di Luca Barbareschi: “La donna più importante della mia vita”

In questa notizia si parla di: elena - monorchio

