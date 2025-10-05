La moglie di Richard Gere è Alejandra Silva, attivista e pubblicista spagnola: unitisi in matrimonio nel 2018, hanno due figli, Alexander (2020) e James. Chi è la moglie di Richard Gere. Oggi l’attore sarà ospite di Che Tempo Che Fa, al via con la nuova stagione stasera in onda dalle 19:30 sul Nove. Dopo i due matrimoni con Cindy Crawford e Carey Lowell, il protagonista di American Gigolò ha intrapreso una relazione con l’attivista Alejandra Silva, 34 anni più giovane di lui. Il primo incontro avviene nel nostro paese, quando la spagnola lavorava in un hotel a Positano ed è ha incrociato il celebre attore reduce dal divorzio con la Lowell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere e cosa fa nella vita