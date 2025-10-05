Chi è Alejandra Silva la moglie di Richard Gere e cosa fa nella vita
La moglie di Richard Gere è Alejandra Silva, attivista e pubblicista spagnola: unitisi in matrimonio nel 2018, hanno due figli, Alexander (2020) e James. Chi è la moglie di Richard Gere. Oggi l’attore sarà ospite di Che Tempo Che Fa, al via con la nuova stagione stasera in onda dalle 19:30 sul Nove. Dopo i due matrimoni con Cindy Crawford e Carey Lowell, il protagonista di American Gigolò ha intrapreso una relazione con l’attivista Alejandra Silva, 34 anni più giovane di lui. Il primo incontro avviene nel nostro paese, quando la spagnola lavorava in un hotel a Positano ed è ha incrociato il celebre attore reduce dal divorzio con la Lowell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: alejandra - silva
Una giornata speciale alla Yeguada Torreluna Durante le riprese di una serie BBC in Spagna, l’attore Richard Gere e sua moglie Alejandra Silva hanno fatto visita alla prestigiosa tenuta, immergendosi nella bellezza dei Purosangue Spagnoli . Incantato - facebook.com Vai su Facebook
Richard Gere, chi è la moglie Alejandra Silva: il padre potente, il lavoro in Italia e la nuova vita all'estero - 34 anni di differenza, due figli e un amore sempre più solido: chi è la donna spagnola che ha rubato il cuore di uno dei grandi sex symbol di Hollywood ... Come scrive libero.it
Chi é Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere? Età, figli, data di nascita, Richard Gere - Per amore di Alejandra Silva, Richard Gere ha deciso di compiere un cambiamento radicale. Riporta alphabetcity.it