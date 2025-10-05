Che tempo farà in Lombardia dal 6 all’11 ottobre? Sole e temperature piacevoli ma attenzione al calo termico alla sera e al mattino

Milano, 5 ottobre 2025 – Sarà una settimana caratterizzata da sole e tempo stabile, pur con temperature “fresche” nelle prime ore del mattino e della sera, quella che prende il via lunedì 6 ottobre. Quanto meno sulla nostra regione, dopo che la perturbazione che sabato ha portato deboli piogge è già – nella giornata di oggi – in transito sull’Italia centro-orientale e del versante adriatico abbandonando Piemonte e Lombardia. L’anticiclone in rinforzo dunque su gran parte dell’Italia, e certamente sul settore nord occidentale. Anche il vento che si è fatto sentire nelle prime ore di domenica mattina 5 ottobre è destinato ad andarsene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

