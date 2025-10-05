Che tempo farà in Lombardia dal 6 all’11 ottobre? Sole e temperature piacevoli ma attenzione al calo termico alla sera e al mattino
Milano, 5 ottobre 2025 – Sarà una settimana caratterizzata da sole e tempo stabile, pur con temperature “fresche” nelle prime ore del mattino e della sera, quella che prende il via lunedì 6 ottobre. Quanto meno sulla nostra regione, dopo che la perturbazione che sabato ha portato deboli piogge è già – nella giornata di oggi – in transito sull’Italia centro-orientale e del versante adriatico abbandonando Piemonte e Lombardia. L’anticiclone in rinforzo dunque su gran parte dell’Italia, e certamente sul settore nord occidentale. Anche il vento che si è fatto sentire nelle prime ore di domenica mattina 5 ottobre è destinato ad andarsene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tempo - lombardia
Agosto a Milano e in Lombardia tra temporali e schiarite. E a Ferragosto che tempo ti aspetta?
Che tempo farà a Milano e in Lombardia a Ferragosto 2025: le previsioni meteo
Torna il bel tempo sulla Lombardia: si rialzano anche le temperature
I numeri non mentono: La Lombardia, con 10 milioni di abitanti, versa 46,8 miliardi di euro di IRPEF. Tutto il Sud, con quasi 20 milioni di abitanti, ne versa 44,6 miliardi. La verità è semplice: la Lombardia dà molto più di quanto riceva ed allo stesso tempo a - facebook.com Vai su Facebook
? Allerta meteo arancione in Lombardia: che tempo devi aspettarti nel weekend? http://dlvr.it/TNJX16 #AllertaMeteo #Lombardia #Meteo #Weekend #Autunno - X Vai su X
Che tempo farà in Lombardia dal 6 all’11 ottobre? Sole e temperature piacevoli, ma attenzione al calo termico alla sera e al mattino - Temperature fino a 20 gradi nelle ore centrali su gran parte della regione e assenza pressoché totale di nuvole ... ilgiorno.it scrive
Previsioni meteo venerdì 6 giugno: a Milano e in Lombardia una bella giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso - La temperatura più alta raggiungerà 27°C, la più bassa scenderà a 18°C. Da milano.corriere.it