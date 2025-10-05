Che Tempo Che Fa torna sul Nove con Mara Venier Ecco tutti gli ospiti di Fabio Fazio
Riparte questa sera, domenica 6 ottobre, dalle 19:30 in diretta sul NOVE, la 23 esima edizione di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, dall’ottobre 2023 passato sull’ammiraglia del gruppo Warner Bros. Discovery. Al fianco di Fabio Fazio torna Luciana Littizzetto con la sua comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente, e Filippa Lagerbäck, che anche quest’anno introdurrà le interviste e i personaggi che si confronteranno e si racconteranno nel programma domenicale del Nove. Anticipazioni e ospiti del 5 ottobre 2025. La prima ospite della nuova edizione sarà Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da quasi undici mesi in un carcere di Caracas dopo esser stato arrestato il 15 novembre 2024 a un posto di blocco, mentre si trovava in Venezuela con la ONG internazionale Humanity & Inclusion. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
