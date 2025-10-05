Che Tempo Che Fa torna su NOVE | tutti gli ospiti della prima puntata con Fabio Fazio

Torna il talk di punta del NOVE e del gruppo Discoverycon una prima puntata ricca di ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, in studio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Stasera, domenica 5 ottobre 2025 torna su NOVE, e in streaming su discovery+, uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana: la 23ª stagione di Che Tempo Che Fa, lo storico talk show di Fabio Fazio. Accanto al conduttore ritroveremo come sempre Luciana Littizzetto, pronta a regalare la sua ironica e pungente lettura dell'attualità, e Filippa Lagerbäck, che introdurrà le interviste ai grandi ospiti della serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa torna su NOVE: tutti gli ospiti della prima puntata con Fabio Fazio

In questa notizia si parla di: tempo - torna

Gotham academy torna con una serie prequel attesa da tempo

Torna il bel tempo ovunque: possibili piovaschi, temperature in nuovo aumento

Dopo qualche giorno di bel tempo, a metà settimana torna la pioggia

Rovesci e #temporali, poi torna il bel tempo: cosa dice il #meteo di oggi #5ottobre. #previsioni #chetempofa - X Vai su X

Meteo, piogge nel weekend ma da lunedì torna il bel tempo - facebook.com Vai su Facebook

Che Tempo Che Fa torna su NOVE: tutti gli ospiti della prima puntata con Fabio Fazio - Torna il talk di punta del NOVE e del gruppo Discoverycon una prima puntata ricca di ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, in studio anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Lo riporta movieplayer.it

Che tempo che fa 2025/2026: data d’inizio, anticipazioni e ospiti - Che tempo che fa torna in scena con una nuova e scoppiettante edizione: ecco data d'inizio, anticipazioni e gli ospiti super attesi. Scrive donnaglamour.it