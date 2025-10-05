Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio stasera sul NOVE | anticipazioni prima puntata e ospiti di domenica 5 ottobre 2025
Domenica 5 ottobre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, prende il via la 23a edizione di “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana, costantemente sul podio degli ascolti della domenica sera e miglior programma tv di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery con una media di ascolto nell’ultima stagione che sfiora i 2 milioni di spettatori e uno share del 10%. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: tempo - fabio
Mara Venier fuori da “Che tempo che fa”? Il clamoroso dietrofront che beffa Fabio Fazio
Puntura di vespa fatale a Usini: lo skipper Fabio Tanda non fa in tempo a salvarsi e muore
“Lascia che il tempo ti stupisca”: il libro di Fabio Gherardi che racconta gli orologiai di Miragolo
Don Fabio Rosini, docente di comunicazione e trasmissione della fede, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, commenta il Vangelo del 05 10 2025 XXVII Domenica del Tempo Ordinario Diocesi di Roma https://youtu.be/Dns9L6qnDxU #Vatican - facebook.com Vai su Facebook
La Juve gioca un primo tempo imbarazzante pieno di errori. Nel secondo tempo la raddrizza Conceição. Il vantaggio arriva. Ma la gestione finale rinunciataria, difendendo male crea le condizioni per un pareggio che rende la classifica poco soddisfacente. Tro - X Vai su X
Che Tempo Che Fa, Fazio soffia Mara Venier alla Rai e arruola una star di Hollywood: le anticipazioni - Fabio Fazio inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione, l’attesa letterina di Luciana Littizzetto e i misteri sul Tavolo ... Si legge su libero.it
Che tempo che fa, da stasera in tv la nuova edizione: Richard Gere e gli altri ospiti - Fabio Fazio torna al timone del talk del canale Nove; ed oggi intervista, tra gli altri, anche Dan Brown e Mara Venier ... Scrive today.it