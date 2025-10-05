Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio stasera sul NOVE | anticipazioni prima puntata e ospiti di domenica 5 ottobre 2025

Domenica 5 ottobre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, prende il via la 23a edizione di “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana, costantemente sul podio degli ascolti della domenica sera e miglior programma tv di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery con una media di ascolto nell’ultima stagione che sfiora i 2 milioni di spettatori e uno share del 10%. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

