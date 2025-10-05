Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 5 ottobre 2025
Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 5 ottobre 2025. Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 5 ottobre, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. La nuova stagione di “Che tempo che fa” si aprirà con due ospiti di livello internazionale. L’attore di Hollywood e attivista per i diritti umani, Richard Gere, interverrà in studio in occasione dell’uscita del documentario “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, di cui è anche produttore, atteso al cinema dal 13 al 15 ottobre. 🔗 Leggi su Tpi.it
