Tutto pronto per la nuova stagione di Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio torna il 5 ottobre in diretta su Nove a partire dalle alle 19.30. A fianco del conduttore ci saranno come sempre Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti del nostro presente, e Filippa Lagerbäck, chiamata a introdurre le interviste esclusive del mondo politico, culturale e scientifico. Molto numeroso il parterre degli ospiti della prima puntata: su tutti, Richard Gere e Dan Brown, ma anche Mara Venier ed Enzo Iacchetti. Che tempo che fa, gli ospiti della prima puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, anticipazioni del 5 ottobre: ospiti Richard Gere e Dan Brown