Che tempo che fa 2025-2026 con Dan Brown e Richard Gere il 5 ottobre

La stagione televisiva di Che tempo che fa per il 2025-2026 si apre con una puntata ricca di ospiti di grande rilievo, tra cui spicca la presenza di una celebrità internazionale come Richard Gere. La trasmissione, visibile su NOVE a partire dalle ore 19:30, promette un inizio all’insegna del prestigio e dell’intrattenimento di alto livello. l’apertura della nuova edizione con un ospite d’eccezione. il ritorno del conduttore e la squadra consolidata. Il volto storico dello show, Fabio Fazio, torna alla conduzione accompagnato da Filippa Lagerback. La coppia conferma la formula collaudata, mentre Luciana Littizzetto si prepara a proporre un monologo satirico incentrato sui temi più caldi dell’attualità politica e sociale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Che tempo che fa 2025-2026 con Dan Brown e Richard Gere il 5 ottobre

In questa notizia si parla di: tempo - brown

‘Che Tempo Che Fa’ riparte, da Richard Gere a Dan Brown gli ospiti di oggi domenica 5 ottobre

Che tempo che fa, anticipazioni del 5 ottobre: ospiti Richard Gere e Dan Brown

Millevoci festeggia i 75 anni dei Peanuts: Snoopy, Charlie Brown e i loro amici ci accompagnano da tre quarti di secolo con ironia, poesia e sorrisi senza tempo. Appuntamento dalle 10:00 su Rete Uno. - facebook.com Vai su Facebook

Avessi tempo da buttare continuerei il "dialogo" con "Sonia" ... ma non c'e' speranza ed il tempo scarseggia. Pero' "Sonia" merita, le sue spiegazioni di come si diventa tutti benestanti con la sua particolare variante del socialismo ti fa capire perche' questi - X Vai su X

Che tempo che fa 2025/2026: data d’inizio, anticipazioni e ospiti - Che tempo che fa torna in scena con una nuova e scoppiettante edizione: ecco data d'inizio, anticipazioni e gli ospiti super attesi. Riporta donnaglamour.it

Che tempo che fa 2025 2026, quando inizia sul NOVE? - Tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione del popolare talk show del NOVE! Come scrive superguidatv.it