Che meraviglia Carmen Consoli delude un po’ Renato Zero Ottimi i brani di Mannoia Emma Venerus e Nayt – Le nostre recensioni

Settimana particolarmente intensa di eventi, uno su tutti: è tornata la cantantessa Carmen Consoli e in mano ha un regalo di inestimabile valore. E mentre Francesca Michielin fa un decisivo passo verso un nuovo capitolo della sua carriera, ci ha colpito anche l’album nudo e crudo di Plant, quello dedicato al mitico Carella di Avincola e poi quello di Dutch Nazari, uno dei migliori dell’anno. Dall’altra parte, non ci ha esaltato il nuovo album di Renato Zero, si potrebbe apprezzare quello di Sarah Toscano, ma serve non essere andati oltre l’età delle bambole e delle macchinine. Decisamente esaltante la sezione singoli con la bella ballad politica di Fiorella Mannoia, con Emma che azzecca un altro brano (e questa lista comincia ad essere lunga), con Venerus e la sua vena profondamente artistica e con i magnifici dilemmi di Nayt. 🔗 Leggi su Open.online
