Champions e Copa America in bacheca ma solo 7 presenze in Serie A | Oggi è finito dietro le sbarre

Champions e Copa America in bacheca, ma solo 7 presenze in Serie A Oggi è finito dietro le sbarre"> Un palmarès ricco, fatto di tanti trofei, anche prestigiosi. Poi il declino sino all’ultimo scellerato episodio che lo ha visto coinvolto. Vinse la Champions League e la Copa América, ma al contempo collezionò pochissime presenze nel campionato italiano: il suo curriculum splendente di trofei è rimasto in parte “in ombra” quando si tratta di Serie A. Dopo aver iniziato con grandi promesse in Brasile, si impone in Europa da giovanissimo, passando per un club portoghese che lo lancia tra i professionisti: il Porto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Champions e Copa America in bacheca, ma solo 7 presenze in Serie A | Oggi è finito dietro le sbarre

In questa notizia si parla di: champions - copa

Real Madrid, il tabù del Triplete: la missione impossibile di Xabi Alonso per entrare nella leggenda. I blancos non hanno mai vinto Liga, Copa e Champions nella stessa stagione

Copa Libertadores : I risultati delle gare di ritorno della Champions League sud americana, passa il turno il Racing Avellaneda nel derby argentino, doppio 1-0. Passa nettamente il Palmeiras che dopo la vittoria di misura all'andata, vince anche il ritorno - facebook.com Vai su Facebook

Quante Copa America ha vinto la Colombia? I trofei CONMEBOL in bacheca - Nazionale tradizionalmente molto pericolosa e formata soprattuto nell'ultimo ventennio da giocatori di ... Scrive tag24.it

Champions League: solo sul Naviglio due club con la Coppa in bacheca - Champions League: se Madrid è un posto sacro, Milano può evidenziare un fattore che nessuna città europea può vantare, ecco quale Madrid è un posto sacro, grazie al Real che ha conquistato nella sua ... Secondo milannews24.com