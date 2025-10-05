Cgia Sud fanalino di coda per precari e irregolari | in Calabria il 32,1% non cerca lavoro
Il maggior numero di lavoratori precari, vale a dire la percentuale di occupati con lavori a termine da almeno 5 anni, con situazioni più critiche registrate nel 2023, ha interessato la Calabria e la Puglia entrambe con il 25,5%, la Basilicata con il 25,7% e la Sicilia con il 27,9%. È quanto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Calabria fanalino di coda nella soddisfazione lavorativa: solo il 43,8% ama il proprio lavoro - indicatori sulla qualità del lavoro utilizzati dalla Cgia colloca la Calabria all’ultimo posto in Italia, dietro a Sicilia e Basilicata. Scrive catanzaroinforma.it
Molise fanalino di coda in Europa per qualità della PA - Il Molise è al quart'ultimo posto tra le regioni europee (207 su 210) per l'indice della qualità istituzionale della Pubblica Amministrazione (PA). Come scrive ansa.it