Cesena derby amaro | secondo ko di fila Ciervo illude vince la Reggiana in rimonta

CESENA 1 REGGIANA 2 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (30’ st Magni), Francesconi (9’ st Bastoni), Castagnetti (30’ st Diao), Berti, Adamo (dal 1’ st Celia); Blesa Shpendi. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Frabotta, Guidi, Arrigoni. All.: M. Mignani. REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (dal 1’ st Magnani); Marras (36’ st Tripaldelli), Reinhart (36 ‘ st Mendicino), Charlys; Tavsan (19 st Bertagnoli), Portanova; Girma (29’ st Novakovic). A disp.: Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Rover, Contè, Lambourde. All.: D. Dionigi. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Reti: Ciervo (15’ pt), Tavsan ( 20’ pt), Portanova (24’ pt). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Reggiana conquista il derby con il Cesena: prima vittoria esterna - La squadra di Dionigi va sotto nei primi minuti, ma poi sfodera una doppia reazione da incorniciare: finisce 1- ilrestodelcarlino.it scrive

