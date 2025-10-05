Cesare Terranova | il magistrato il politico l' uomo Un libro lo racconta

Palermotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’amore per il padre, con cui condividevano la toga, a quello per la moglie, Giovanna Giaconia, all'attività come uomo politico e magistrato. Il libro: “Cesare Terranova. Antesignano della legislazione antimafia", realizzato dal Centro studi che porta il suo nome, sarà presentato martedì 7. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cesare - terranova

Lagalla ricorda Cesare Terranova e Lenin Mancuso: "Hanno sacrificato la propria esistenza per la giustizia"

cesare terranova magistrato politicoPalermo si stringe nel ricordo di Terranova e Mancuso: uccisi dalla mafia - PALERMO – Palermo si stringe nel ricordo del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, uccisi nel centro di Palermo, in quello stesso chilometro quadrato in cui cadranno per mano ... Lo riporta livesicilia.it

cesare terranova magistrato politicoI Magistrati marsalesi ricordano Terranova e Mancuso al Sollima - La Sottosezione marsalese dell’Associazione Nazionale Magistrati organizza oggi, 26 settembre, alle ore 20. Da itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cesare Terranova Magistrato Politico