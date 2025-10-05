Cesare Terranova | il magistrato il politico l' uomo Un libro lo racconta
Dall’amore per il padre, con cui condividevano la toga, a quello per la moglie, Giovanna Giaconia, all'attività come uomo politico e magistrato. Il libro: “Cesare Terranova. Antesignano della legislazione antimafia", realizzato dal Centro studi che porta il suo nome, sarà presentato martedì 7. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Lagalla ricorda Cesare Terranova e Lenin Mancuso: "Hanno sacrificato la propria esistenza per la giustizia"
25 settembre 2025 , la Sezione A.N.F.I di Bagheria, invitata e presente dal Senatore Carmine Mancuso, al 46° anniversario della barbara uccisione, del Giudice Cesare Terranova ed il Maresciallo di Pubblica Sicurezza Lenin Mancuso. Oggi si ricorda il loro sa
Il #25settembre 1979 a Palermo la mafia uccise il Giudice Cesare Terranova ed il maresciallo di P.S. Lenin Mancuso. Nella ricorrenza del 46° anniversario della loro barbara uccisione, la questura di Palermo ricorda il loro sacrificio #pernondimenticare #inostr
Palermo si stringe nel ricordo di Terranova e Mancuso: uccisi dalla mafia - PALERMO – Palermo si stringe nel ricordo del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, uccisi nel centro di Palermo, in quello stesso chilometro quadrato in cui cadranno per mano ...
I Magistrati marsalesi ricordano Terranova e Mancuso al Sollima - La Sottosezione marsalese dell'Associazione Nazionale Magistrati organizza oggi, 26 settembre, alle ore 20.