’Ceremony’ | Magiera tra note e performance

"A 91 anni continuo a rimettermi in gioco", sorride Leone Magiera, pianista, direttore d’orchestra e talent scout di lunghissima carriera internazionale. ’Ceremony’ si intitola l’evento che la sua Fondazione presenterà domani sera alle 21 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, nell’ambito del Modena Belcanto Festival: non solo un concerto di giovani talenti della lirica, selezionati proprio dal Maestro, ma anche (e soprattutto) una performance multimediale ideata dall’artista Lorenzo Silvestri, capace di coinvolgere e sorprendere nell’unione di due mondi creativi, quello della musica e quello delle arti visive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

