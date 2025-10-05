Cerco giocatori di briscola per mia madre in cambio merenda e sorrisi appello virale di una 50enne da Perugia
La donna ha pubblicato un post su vari gruppi Facebook della sua zona per trovare compagnia a sua madre, costretta su una sedia a rotelle. In tanti hanno risposto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
“Cerco giocatori di briscola per mia madre”. E l’appello diventa virale sui social: “Offro la merenda”
