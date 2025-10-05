Cerco giocatori di briscola per mia madre E l’appello diventa virale sui social | Offro la merenda
Città della Pieve (Perugia), 5 ottobre 2025 – “Cerco giocatori di briscola per mia madre”. Un appello semplice, divertente ed efficace ha rapidamente fatto il giro dei social. Succede a Moiano, piccola frazione del Comune di Città della Pieve, non lontano dal confine con la Toscana e dalle rive del lago Trasimeno. Lei si chiama Mara Bardellini e l’idea di un post da diffondere sui vari gruppi Facebook della zona è nato per riempire i pomeriggi di mamma Maria, grande appassionata di carte. “Ben arrivati” a Borgonuovo. Questo è un polo multietnico che va oltre la sua stazione. Ma manca il verde pubblico "Cercasi giocatori di briscola a casa nostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cerco - giocatori
Cerco PORTIERE per campionato a 7 Csi, categoria Open A. Zona Milano Piazza Udine. Allenamenti martedì e giovedì. Partita in casa la domenica sera. Gruppo composto di giocatori di varie età e molto affiatato. Se sei interessato scrivimi. - facebook.com Vai su Facebook
“Cerco giocatori di briscola per mia madre”. E l’appello diventa virale sui social: “Offro la merenda” - Il messaggio è stato diffuso su Facebook da Mara Bardellini per sua mamma Maria: “Cerco solo di riempire i suoi pomeriggi”. Lo riporta lanazione.it
'Cerco giocatori briscola per mia madre' appello su Fb - Offresi merenda e sorrisi" è l'invito che da giorni gira tra i gruppi Facebook del Trasimeno. msn.com scrive