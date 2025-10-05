Ceolini | Vetrina per il nostro Made in Italy

Le collezioni delle aziende calzaturiere del fermano sono protagoniste ad Almaty, capitale economica del Kazakistan, per il consueto appuntamento de "La Moda Italiana@Almaty", evento di riferimento per l’Asia Centrale. La manifestazione gode anche del supporto di Regione Marche e Regione Campania. Si preannuncia in particolare una presenza record di imprese: 86 espositori e oltre 100 marchi in vetrina. Numeri che testimoniano l’importanza crescente della manifestazione. Per oltre 400 buyer provenienti da tutta la regione è un’occasione imperdibile per entrare in contatto diretto con le collezioni in rappresentanza di tutti i comparti: calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

