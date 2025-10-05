Centro storico chiuso al traffico per il 10° Trofeo podistico Tonelli

Questa mattina il centro storico di Fano si sveglia tra nastri, transenne e qualche inevitabile mugugno: accessi limitati e auto spostate hanno complicato la routine di residenti e frequentatori. Il motivo, però, è di quelli che uniscono la città: il 10° Trofeo "Lamberto Tonelli", gara regionale Fidal intitolata al fondatore del Gruppo Podistico Fano Corre, che taglia il traguardo della decima edizione. Ritrovo dalle 8 in piazza XX Settembre e start alle 9.45, con percorso interamente chiuso al traffico: quattro giri per la competitiva di 9,5 km, affiancati dalla non competitiva e dalla camminata di circa 5 km. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro storico chiuso al traffico per il 10° Trofeo podistico Tonelli

