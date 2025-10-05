Centro raccolta rifiuti approvato in silenzio
Il futuro di Pallerone 2000 è un Centro di raccolta rifiuti urbani, scelta aspramente criticata dalla minoranza aullese. "Nel febbraio 2022 – sottolinea il gruppo –, già si parlava di un’area per inserire uno dei quattro centri di raccolta per la Lunigiana con un fondo del Pnrr, ma Valettini aveva detto che mai lo avrebbe fatto realizzare. Una volta rieletto, eravamo stato chiamati a un incontro per presentare il progetto di Walter Bresciani Gatti, direttore di Ersu. In quella sede avevamo presentato dubbi e contrarietà al progetto e anche allora Valettini non era d’accordo". Ricorda poi la Commissione Ambiente convocata a giugno per ripresentare il progetto, il parere contrario della consigliera Lombardi, parere contrario, gli aspetti negativi per l’inserimento della struttura rilevati da Marco Cargiolli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
