Centrale dello spaccio nel garage di casa
Viavai sospetto vicino al garage di un 29enne di San Severino. I carabinieri intervengono e, all'interno, trovano marijuana, hashish e cocaina. Per il giovane, Igor Rogani, è scattato l'arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'attività investigativa ha preso avvio dopo che i militari della stazione locale, nel corso di servizi mirati, hanno notato uno strano movimento di persone nelle vicinanze del garage. Hanno osservato l'ennesimo andirivieni e hanno deciso di fermare per un controllo un ragazzo uscito dal locale. Quest'ultimo, un 28enne di origini albanesi residente a Castelraimondo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 10 grammi di cocaina.
In questa notizia si parla di: centrale - spaccio
