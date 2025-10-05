Centinaia di metri di rifiuti | l' Asse Mediano è una discarica tossica a cielo aperto

Una distesa di rifiuti lunga centinaia di metri, a ridosso dei campi coltivati. È l'Asse Mediano, a Giugliano. Le immagini, inviate in un video al deputato Francesco Emilio Borrelli, mostrano una scena che riporta in primo piano l’emergenza ambientale della Terra dei Fuochi: cumuli di spazzatura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

