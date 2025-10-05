Cede la strada | via chiusa in attesa della messa in sicurezza
Cede la strada a Succivo e il Comune ne dispone la chiusura. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Papa, ha chiuso al traffico pedonale e veicolare via Orazio a causa del cedimento del tratto di strada adiacente a un fabbricato già messo in sicurezza.A seguito del cedimento si. 🔗 Leggi su Casertanews.it
