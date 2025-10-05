C’è un filo di Arianna in musica Il quartetto Eos apre il festival

Prenderà il via oggi alle 18, all’Auditorium ‘Neroni’ di Ascoli, il ‘Filo d’Arianna’ ovvero la 29ª edizione del ‘ Festival Internazionale di Musica Classica ’, organizzata dall’associazione ‘ Ascolipicenofestival ’. In programma ben 17 concerti con la partecipazione di oltre 100 artisti. Appuntamenti sempre il giovedì (ore 20,30) e la domenica (ore 18). Il ‘Filo di Arianna’ condurrà lo spettatore attraverso la bellezza della musica, fuori dal labirinto della vita quotidiana per raggiungere una dimensione di pace e serenità. Il protagonista del primo concerto è il giovane e apprezzatissimo ‘ Quartetto Eos ’ formato da Matteo Cimatti e Giacomo Del Papa ai violini, Alessandro Acqui alla viola e Silvia Ancarani al violoncello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

