C’è un filo di Arianna in musica Il quartetto Eos apre il festival
Prenderà il via oggi alle 18, all’Auditorium ‘Neroni’ di Ascoli, il ‘Filo d’Arianna’ ovvero la 29ª edizione del ‘ Festival Internazionale di Musica Classica ’, organizzata dall’associazione ‘ Ascolipicenofestival ’. In programma ben 17 concerti con la partecipazione di oltre 100 artisti. Appuntamenti sempre il giovedì (ore 20,30) e la domenica (ore 18). Il ‘Filo di Arianna’ condurrà lo spettatore attraverso la bellezza della musica, fuori dal labirinto della vita quotidiana per raggiungere una dimensione di pace e serenità. Il protagonista del primo concerto è il giovane e apprezzatissimo ‘ Quartetto Eos ’ formato da Matteo Cimatti e Giacomo Del Papa ai violini, Alessandro Acqui alla viola e Silvia Ancarani al violoncello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: filo - arianna
C’è un filo di Arianna in musica, Domenica si apre il #Festival con il talento del quartetto Eos - facebook.com Vai su Facebook
C’è un filo di Arianna in musica, Domenica si apre il Festival con il talento del quartetto Eos - Si apre, domenica prossima 5 ottobre, nell’auditorium Neroni di Ascoli Piceno, inizio ore 18, la 29ma edizione del Festival internazionale di musica ... picenonews24.it scrive
NUOVA CONSONANZA/ Il filo di Arianna, musica contemporanea a Roma - Continuiamo a occuparci del festival Nuova Consonanza di Roma, quest'anno in versione streaming, con l'opera Il filo di Arianna Come già annunciato su questa testata il 25 novembre, in questo periodo ... Secondo ilsussidiario.net