C’è un filo che lega le piazze contro la politica e certe controverse nomine | l’abuso di potere
C’è un filo che lega il grido levatosi dalle cento piazze in sciopero contro il genocidio: “Meloni, Meloni, dimissioni!” e la causa intentata da un sobrio magistrato in pensione, Arturo Soprano, contro la nomina a presidente dell’Orecol di uno degli avvocati di Giorgia Meloni, Luca Libra: l’abuso di potere. Ogni condotta che avvertiamo prima come moralmente ripugnante e poi eventualmente ritroviamo inquadrata in una fattispecie di reato come vero e proprio delitto ha a che fare con l’abuso di potere, ovvero con la prepotenza del più forte sul più debole. Non stupisce che gli ordinamenti democratici fondati sul suffragio universale, tanto più se repubblicani e figli di Costituzioni nate dall’antifascismo, aborrano soprattutto l’abuso di potere: là dove l’abuso di potere, in qualunque forma perpetrato, venisse tollerato, ci sarebbe infatti il riconoscimento di una discriminazione sociale, cioè una offesa intollerabile al principio dell’uguaglianza in dignità e in libertà tra esseri umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: filo - lega
Lega del Filo d’Oro: record di assistiti nel 60esimo anno di attività e nuove sedi in arrivo
Calciomercato Napoli, c'è un filo che lega Sterling al club azzurro
I Fratelli Musulmani e quel filo rosso del terrore che lega la Francia all'Italia: l'audizione segreta
prosegue la Nostra collaborazione con Lega del Filo d'Oro Al via la nuova campagna "Insieme, un traguardo dopo l'altro" per donare un futuro di Speranza a tanti adulti e bambini con sordocecità e Pluridisabilità psicosensoriale - facebook.com Vai su Facebook
Lega del Filo d’Oro, al via la nuova campagna “Insieme. Un traguardo dopo l’altro” per donare un futuro di speranza a tanti adulti e bambini sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali. Scopri di più https://bit.ly/4mIBCQG #disabili #SuperAbileInail - X Vai su X