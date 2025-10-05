Cava Bomba riapre | il museo torna a vivere nei Colli Euganei

Padovaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di San Francesco, patrono d’Italia, è stato inaugurato il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo. Al taglio del nastro erano presenti Daniele Canella, vicepresidente vicario della Provincia di Padova, Emanuela Gastaldello, consigliere provinciale, e Ivano Giacomin. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

cava bomba riapre museoCava Bomba riapre: il museo torna a vivere nei Colli Euganei - Nuove attività, sinergie con Villa Beatrice e investimenti per valorizzare collezioni e territorio ... Da padovaoggi.it

Cava Bomba, la storia nella roccia - Nel cuore verde dei Colli Euganei, a Cinto Euganeo, si trova un luogo dove il passato della Terra si intreccia con la storia dell’uomo: è il Museo geopaleontologico di Cava Bomba. Lo riporta ilgazzettino.it

