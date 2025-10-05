Cava Bomba riapre | il museo torna a vivere nei Colli Euganei

Nel giorno di San Francesco, patrono d’Italia, è stato inaugurato il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo. Al taglio del nastro erano presenti Daniele Canella, vicepresidente vicario della Provincia di Padova, Emanuela Gastaldello, consigliere provinciale, e Ivano Giacomin. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it