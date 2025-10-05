Cava Bomba riapre | il museo torna a vivere nei Colli Euganei
Nel giorno di San Francesco, patrono d’Italia, è stato inaugurato il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo. Al taglio del nastro erano presenti Daniele Canella, vicepresidente vicario della Provincia di Padova, Emanuela Gastaldello, consigliere provinciale, e Ivano Giacomin. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: cava - bomba
Gallipoli, bomba nel cortile di una scuola: intervento degli artificieri. L'ordigno fatto brillare in una cava
Bomba inesplosa in centro Mariano: granata da 75 mm fatta brillare in cava (video)
Cassiana, cava blindata causa bomba. Domenica sarà fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato in un cantiere di Empoli
Museo Cava Bomba Con il Patrocinio della Provincia di Padova, il Museo Cava Bomba apre le porte alla prima edizione di “Natural Bomba”. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio che unisce natura e cultura: nelle sale del Museo i visitatori potr - facebook.com Vai su Facebook
Fatta brillare nella cava di Albarola la bomba inesplosa rinvenuta in Trebbia - Disinnescata la bomba inesplosa rinvenuta sul greto del Trebbia a Ponte Lenzino – Gli artificieri... - PiacenzaSera - X Vai su X
Cava Bomba riapre: il museo torna a vivere nei Colli Euganei - Nuove attività, sinergie con Villa Beatrice e investimenti per valorizzare collezioni e territorio ... Da padovaoggi.it
Cava Bomba, la storia nella roccia - Nel cuore verde dei Colli Euganei, a Cinto Euganeo, si trova un luogo dove il passato della Terra si intreccia con la storia dell’uomo: è il Museo geopaleontologico di Cava Bomba. Lo riporta ilgazzettino.it