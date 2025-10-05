il successo di streaming di “caught stealing”: analisi e dettagli. Il film drammatico-poliziesco Caught Stealing, diretto da Darren Aronofsky, ha riscosso un notevole riscontro nel panorama dello streaming. Nonostante un esito deludente al botteghino, il lungometraggio ha trovato nuova vita sulle piattaforme digitali, consolidando la propria presenza tra gli utenti e ottenendo recensioni positive. trama e protagonisti principali. Il film narra le vicende di Hank Thompson, interpretato da Austin Butler, un ex giocatore di baseball che si trova coinvolto in una lotta per la sopravvivenza nel contesto criminale di New York degli anni ’90. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Caught stealing entra nella top 10 dei film VOD