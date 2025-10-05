Catania tenta di rubare cavi in rame al Monastero dei Benedettini | denunciato 34enne

Dayitalianews.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri nella notte. Un 34enne di Catania è stato denunciato per tentato furto di cavi in rame dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del capoluogo etneo. L’operazione rientra nei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio. Nella notte, intorno all’ 1:30, una pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione è intervenuta nei pressi del Monastero dei Benedettini, in piazza Gian Battista Vaccarini, dopo una segnalazione proveniente dalla Centrale Operativa. Sul posto, i militari hanno trovato sei spire di cavi elettrici contenenti rame abbandonate a terra, accanto all’ingresso posteriore del complesso monumentale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania tenta di rubare cavi in rame al monastero dei benedettini denunciato 34enne

© Dayitalianews.com - Catania, tenta di rubare cavi in rame al Monastero dei Benedettini: denunciato 34enne

In questa notizia si parla di: catania - tenta

Catania tenta di rimuovere le ganasce: denunciato in via Santa Sofia

Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo

Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme

catania tenta rubare caviTenta il furto di cavi in rame, denunciato 34enne - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, nell’ambito dei servizi predisposti secondo ... Segnala grandangoloagrigento.it

Tenta rubare cavi rame, muore folgorato - ,di 49 anni, e' rimasto folgorato a Lamezia Terme mentre stavatentando di rubare alcuni cavi di rame. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Tenta Rubare Cavi