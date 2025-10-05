Catania tenta di rubare cavi in rame al Monastero dei Benedettini | denunciato 34enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri nella notte. Un 34enne di Catania è stato denunciato per tentato furto di cavi in rame dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del capoluogo etneo. L’operazione rientra nei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio. Nella notte, intorno all’ 1:30, una pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione è intervenuta nei pressi del Monastero dei Benedettini, in piazza Gian Battista Vaccarini, dopo una segnalazione proveniente dalla Centrale Operativa. Sul posto, i militari hanno trovato sei spire di cavi elettrici contenenti rame abbandonate a terra, accanto all’ingresso posteriore del complesso monumentale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
