catania 18enne tenta di rubare uno scooter ma viene scoperto e arrestato dalla polizia

Il tentativo di furto interrotto dagli agenti. Un giovane di 18 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Catania dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato in strada insieme a un complice. Resta naturalmente valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Durante un normale servizio di pattugliamento in via Santa Maria la Grande, gli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato due ragazzi accovacciati su un motociclo. Insospettiti dalla scena, i poliziotti si sono avvicinati per un controllo e hanno rapidamente compreso che i giovani stavano tentando di forzare lo scooter per portarlo via.

