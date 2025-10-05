Castione trovato senza vita il corpo di Carlo Bendotti
Si sono concluse domenica mattina, 5 ottobre, le operazioni di ricerca di Carlo Bendotti, classe 1942, ex gestore del bar “Piccolo Museo” al Passo della Presolana, scomparso in una zona montana e impervia di Castione il giorno precedente. Le operazioni, cominciate sabato sera con l’invio in zona di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, sono proseguite domenica con il supporto del Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza. I soccorritori hanno individuato il corpo senza vita in un terrazzamento roccioso caratterizzata da pareti ripide della località denominata “Salto degli Sposi”. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero “Drago” che successivamente ha trasportato il corpo al cimitero di Angolo Terme. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: castione - trovato
