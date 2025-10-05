Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 5 ottobre 2025 – Castelnuovo di Garfagnana ha vissuto una giornata di sport e passione con la 20ª edizione di Castelnuovo Garfagnana. In corsa, manifestazione podistica organizzata con maestria dal GP Parco Alpi Apuane e patrocinata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e Careggine, sotto l’egida della Uisp. Castelnuovo Garfagnana. In corsa, le foto Il cuore della città si è trasformato in un autentico palcoscenico per la corsa, con un circuito cittadino di 7 chilometri riservato alle categorie maschili Senior e Amatori, e un tracciato di 5 chilometri per le categorie femminili e Veterani Argento e Oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelnuovo Garfagnana… In corsa, foto e classifiche