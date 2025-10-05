Caso Cocci il ‘filone’ massonico L’ipotesi di soci o logge segrete Belgiorno e le pec ai vertici di FdI
Prato, 5 ottobre 2025 – Il filo di Arianna potrebbero essere le impronte digitali. O almeno questo sperano gli investigatori che stanno mettendo ai raggi X le lettere anonime diffamanti nei confronti di Tommaso Cocci per tentare di risalire all’autore o agli autori del ricatto a luci rosse. In un articolo del Corriere della Sera si legge che sarebbero 31 quelle sequestrate, perché tante sono le persone che si sono presentate in questura o procura. Su Cocci, lo ricordiamo, era stato attivato da uno o più ‘corvi’ un ricatto basato sulla rivelazione di immagini osée, del suo presunto uso di droghe e della sua appartenenza alla massoneria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
